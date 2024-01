Chi è Colman Domingo? Tutto sul possibile rimpiazzo di Jonathan Majors come Kang

La sentenza che ha decretato la colpevolezza di Jonathan Majors ha sancito la fine del percorso con i Marvel Studios: adesso che il posto di Kang è vacante, chi sostituirà il nuovo villain nell'MCU?Mentre si fanno avanti le ipotesi più diverse, spunta anche un nome: Colman Domingo.

La star che potrebbe sostituire Kang secondo lo scooper Daniel Richtman è tra le scelte prese in considerazione per il rimpiazzo del super cattivo su cui i Marvel Studios avevano già cucito importanti progetti futuri.

Ma cosa sappiamo di Colman Domingo? L'attore 54enne era già presente tra le cinque possibili sostituzioni di Majors : con una grande esperienza in ambito teatrale, Domingo ha interpretato il ruolo di Ali in Euphoria per il cui ha vinto un Emmy, ma il pubblico ha apprezzato particolarmente l'attore come Victor Strand nella serie televisiva Fear the Walking Dead, della quale ha curato la regia del terzo episodio della sesta stagione. Più di recente, sul grande schermo Colman Domingo ha interpretato Albert Johnson in Il Colore Viola ma le sue collaborazioni cinematografiche vedono registi del calibro di Clint Eastwood, Spike Lee e Steven Spielberg.

Il casting di Domingo non è stato confermato, ma potrebbe rappresentare per l'MCU un'opportunità per il personaggio Kang di acquisire una maggiore profondità. Al momento l'ipotesi di una semplice sostituzione, grazie alle infinite possibilità offerte dal Multiverso, sembrerebbe la strada percorsa dai Marvel Studios.

