Chi canta la colonna sonora del film Per tutta la vita, in Top 10 su Netflix

Ha catturato davvero lo sguardo in streaming del pubblico italiano Per tutta la vita, lungometraggio approdato su Netflix diretto da Paolo Costella. Ma chi si è occupato della colonna sonora del film?

A curare le musiche originali di Per tutta la vita c'è Lele Marchitelli, compositore e bassista italiano nato a Roma. A dirigerle invece c'è Marcello Sirignano, direttore d'orchestra con la Roma Film Orchestra.

Lele Marchitelli è un musicista che ha già una lunga carriera nel campo cinematografico. Classe 1955, ha curato le musiche di lungometraggi di Carlo Verdone (Ma che colpa abbiamo noi, Benedetta follia) assieme a una proficua collaborazione con Paolo Sorrentino, per il quale ha musicato per esempio il film Premio Oscar La grande bellezza, Loro e anche È stata la mano di Dio e la serie tv The Young Pope. Qua se volete la recensione di È stata la mano di Dio.

Ma anche un film di enorme successo al botteghino come C'è ancora domani di Paola Cortellesi ha le musiche di Lele Marchitelli (qui la nostra recensione di C'è ancora domani se per caso non l'aveste letta).

Insomma un musicista eclettico che ha lavorato anche in televisione ed è stato candidato a diversi David di Donatello e Nastri d'argento.

