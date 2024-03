Chi è Cailee Spaeny? Tutto sull'attrice protagonista di Alien: Romulus

Chi è Cailee Spaeny? Dopo aver parlato della timeline di Alien: Romulus, scopriamo chi è la giovane attrice destinata a diventare la nuova protagonista femminile del franchise di Alien.

Cailee Spaeny è una delle giovani attrici più popolari a Hollywood nell'ultimo periodo, ma la sua carriera è iniziata diversi anni fa: il suo primo ruolo cinematografico risale al 2016 in Counting to 1000, ma il suo volto inizia a farsi strada tra il grande pubblico nel 2018 grazie a Pacific Rim: Uprising, film di fantascienza di Steven S. DeKnight nel quale la nostra recita al fianco di John Boyega e Scott Eastwood.

Nello stesso anno, Cailee Spaeny viene vista nel thriller di Drew Goddard Bad Times at the El Royale e nei film biografici On the Basis of Sex e Vice. Successivamente è apparsa anche nel cast principale dell'acclamata miniserie di fantascienza Devs, scritta e diretta da Alex Garland, e nel film The Craft: Legacy, entrambi usciti nel 2020. Nel 2021 è apparsa nella serie limitata della HBO Mare of Easttown con Kate Winslet, mentre il primo ruolo di rilievo arriva nel 2022 grazie a The First Lady, in cui interpreta Anna Roosevelt. Tuttavia è nel 2023 che arriva la gloria, grazie a Priscilla di Sofia Coppola, nel quale Cailee Spaeny interpreta Priscilla Presley al fianco di Jacob Elordi nel ruolo di Elvis Presley. L'interpretazione le vale la Coppa Volpi come migliore attrice all'80a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Prossimamente, sarà protagonista del film di fantapolitica Civil War di Alex Garland e ovviamente in Alien: Romulus di Fede Alvarez, nel quale diventerà la nuova protagonista femminile di una saga storicamente dominata dalle donne forti, come Sigourney Weaver, Noomi Rapace e Katherine Waterson.

