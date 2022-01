Chi è BossLogic? La storia delle origini dell'artista dei supereroi Marvel e DC

Le fan-art hanno assunto ormai da anni un ruolo fondamentale nella promozione dei film dei più grossi franchise, con il Marvel Cinematic Universe e il DC Extended Universe in cima alla lista. Opere indispensabili, in tal senso, sono quelle di BossLogic: ma chi è il digital-artist che si cela dietro le fan-art più famose e amate?

Nome d'arte di Kode Abdo, BossLogic è un disegnatore australiano che nel giro di pochi anni è diventato una vera e propria celebrità sul web, grazie a fan-art dedicate ai progetti più in vista in ambito cinematografico, televisivo e videoludico: personaggi di film, fumetti, anime, serie TV e videogiochi sono i suoi soggetti preferiti, i veri e propri artefici della sua notorietà (uniti, naturalmente, al suo incredibile talento).

La fama di BossLogic nasce e cresce principalmente grazie a Instagram, social che più di tutti ha contribuito alla diffusione del fenomeno delle fan-art: il profilo Instagram del nostro conta ad oggi più di 2 milioni di follower, grazie anche a un boom registrato in particolar modo dopo le prime collaborazioni ufficiali con Disney per Avengers: Endgame e Aladdin.

Il nome di BossLogic è diventato nel corso degli anni sempre più importante, al punto da fruttare all'artista collaborazioni anche con colossi del gaming come Ubisoft e PlayStation. Proprio in queste ore, intanto, è stato annunciato che BossLogic incontrerà Sony per un nuovo progetto: qualcuno parla già di The Amazing Spider-Man 3.