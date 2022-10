Chi sarà la nuova Black Panther? Gli indizi nel trailer di Wakanda Forever

Secondo alcune teorie Black Panther Wakanda Forever potrebbe includere anche Dottor Destino, ma quel che è certo è che il film di Ryan Coogler presenterà ai fan del Marvel Cinematic Universe una nuova Pantera Nera.

Dopo i primi indizi disseminati nel primo teaser per il film arrivato nel corso del Comic-Con di San Diego, questa settimana il nuovo trailer ufficiale di Black Panther Wakanda Forever ha ufficialmente mostrato l'esordio del nuovo Black Panther, che come facilmente ipotizzabile sarà tecnicamente una nuova Black Panther: l'unica immagine dedicata al personaggio mostrata nel filmato promozionale, infatti, lascia intendere chiaramente che la prossima Pantera Nera sarà una donna, un dettaglio che traspare dal costume e dalle movenze sinuose di chi lo indossa.

Ma ora la domanda che sta assillando i fan è proprio questa: chi c'è sotto la maschera? Chi sarà la prossima Black Panther? Al momento la Marvel non ha fornito una risposta quindi è impossibile discutere dell'argomento pensando di avere la verità in pugno, ma considerando l'ampio cast di Wakanda Forever le ipotesi sono tantissime.

La risposta più scontata al quesito è quella che punta in direzione di Shuri, la sorella del compianto re T'Challa interpretata nel MCU da Letitia Wright. Ma chi altri potrebbe ereditare questo importante e iconico ruolo? Del resto ci sono molti altri personaggi femminili di rilievo nell'universo di Black Panther, come ad esempio Nakia, la spia wakandiana di Lupita Nyong'o, amatissima attrice premio Oscar; oppure Okoye, la leader della Dora Milaje, la guardia reale tutta al femminile del Wakanda, interpretata dalla star di The Walking Dead Danai Gurai. Ma il film includerà anche una nuova arrivata, Aneka interpretata da Michaela Coel, un personaggio che nei fumetti, dopo essere stato espulso dalla Dora Milaje, dà vita al duo di vigilanti noto come Midnight Angels.

La risposta definitiva sull'identità della prossima Pantera Nera sarà svelata il 9 novembre, giorno in cui Black Panther: Wakanda Forever arriverà nelle sale cinematografiche italiane. Nel frattempo, diteci le vostre previsioni nella sezione dei commenti!