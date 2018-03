Chi avrà più screentime nel prossimo Avengers 4? Parlano i fratelli Russo

Avengers: Infinity War è uno dei film più attesi di quest'anno - infatti è già record nelle prevendite - ma non dimentichiamoci che il prossimo anno arriverà il quarto film dedicato ai Vendicatori ancora senza un titolo.

In attesa di scoprire il titolo del film (ma è probabile che lo scopriremo vedendo Infinity War o subito dopo la release), i fratelli Russo hanno parlato della pellicola in una nuova intervista. Dopo aver svelato quali personaggi avranno più screentime in Avengers: Infinity War, i due parlano dei personaggi che, invece, avranno un ruolo principale in Avengers 4.

"Sapevamo che, facendo il terzo ed il quarto insieme, avremmo potuto mettere al centro alcuni personaggi in Infinity War per poi metterli in 'secondo piano' nel prossimo, mettendo al centro i personaggi con meno screentime in Infinity War" affermano i due registi "Abbiamo avuto l'opportunità di dividere in questo modo. Quindi se vedete che uno dei vostri personaggi preferiti non ha tanto spazio in Infinity War, non preoccupatevi e aspettate Avengers 4".

Insomma, i fan di Occhio di falco (Jeremy Renner), che sembra avrà un ruolo a sorpresa ma anche minore in Infinity War, potrebbe avere un ruolo principale in Avengers 4, per la felicità di tutti i fan delusi dalla sua totale assenza durante la promozione.