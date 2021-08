Chi sono gli attori più pagati del 2021? Le cifre sono folli, i nomi vi stupiranno!

Nelle scorse ore Variety ha pubblicato la lista degli attori più pagati del 2021: abbiamo già anticipato i guadagni di Robert Pattinson per The Batman e la cifra mostruosa incassata da Denzel Washington per Fino all'ultimo indizio, ma adesso vediamo nel dettaglio la classifica completa.

Come potete vedere nell'immagine in basso, l'attore più pagato dell'anno è stato Daniel Craig, fortunato protagonista del mega-contratto di Knives Out di Rian Johnson con Netflix: nel giorno del pesce d'aprile venne annunciato che il servizio di streaming on demand avrebbe realizzato ben due sequel di Cena con delitto - Knives Out, e successivamente venne specificato che Daniel Craig e il regista Rian Johnson avrebbero guadagnato 100 milioni a testa, e infatti Variety riporta proprio quella cifra per la star uscente del franchise di James Bond.

Il secondo posto è occupato ancora da un attore Netflix, in questo Dwayne The Rock Johnson, pagato $50 milioni di dollari per Red Notice, il nuovo blockbuster del servizio di streaming on demand descritto al momento della sua produzione come il più costoso mai realizzato dalla piattaforma. Il podio è chiuso da Will Smith, che ha incassato $40 milioni dal nuovo film della Warner Bros., King Richard, nel quale interpreta il padre delle tenniste Serena e Venus Williams.

Dopodiché troviamo i soliti nomi, Leonardo DiCaprio ($30 milioni per Don't Look Up, sempre Netflix), Mark Wahlberg ($30 milioni per Spenser Confidential, ancora Netflix), Jennifer Lawrence ($25 milioni ancora per Don't Look Up), Julia Roberts ($25 milioni per Leave the World Behind), Sandra Bullock ($20 milioni per The Lost City of D) e Ryan Gosling ($20 milioni per The Grey Man, che ha strappato a Red Notice il primato di blockbuster più costoso di sempre per Netflix).

Più in basso invece nomi che sarebbe stato lecito aspettarsi più in alto: Chris Hemsworth e Brad Pitt hanno incassato 'solo' $20 milioni di dollari per Thor: Love & Thunder e Bullet Train, mentre Senza Rimorso è valso a Michael B. Jordan 'appena' $15 milioni; addirittura sorprendono i $13 milioni di dollari andati a Tom Cruise per Top Gun: Maverick (una miseria!) e i $12-14 milioni a Keanu Reeves per Matrix 4 (si Matrix 4 dovrebbe ancora uscire nel 2021, non si sa nulla sul film e a quanto pare non è chiaro nemmeno il cachet della star). Chiudono la classifica Chris Pine ($11,5 milioni per Dungeons and Dragons) e il già citato Robert Pattinson.