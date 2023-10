Chi sono gli attori di Megalopolis? Tutte le star del cast del kolossal di Coppola

Chi sono gli attori di Megalopolis? Dopo aver cercato di capire di cosa parla Megalopolis, andiamo a guardare nel dettaglio il cast di ieri e di oggi dell'atteso kolossal di Francis Ford Coppola.

Dovete sapere, infatti, che Coppola lavora a Megalopolis più o meno dagli anni '80, e negli anni è andato vicino diverse volte ad avviare la produzione di quello che considera il progetto più ambizioso della sua carriera. Tutto sembrava ormai pronto a partire nel 2001, quando il regista organizzò una lettura ufficiale del copione con un cast che allora comprendeva Russell Crowe, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage, Paul Newman, Kevin Spacey, James Gandolfini, Edie Falco e Uma Thurman. All'epoca, vennero registrati circa 30 ore di riprese della seconda unità del film, con Ron Fricke a capo della troupe di New York City, tuttavia il progetto - che racconta della ricostruzione di New York come un'utopia futuristica dopo che la metropoli viene distrutta da un misterioso cataclisma - venne accantonato a causa degli attentati dell'11 settembre.

Flashforward di circa 20 anni, quando nel 2019 Coppola è tornato a lavorare a pieno regime su Megalopolis: a maggio di quell'anno, il regista svelò di essersi rivolto a Jude Law e a Shia LaBeouf per i ruoli principali, ma le trattative ufficiali per il cast iniziarono solo due anni più tardi, nell'agosto 2021. James Caan venne scelto per un ruolo prima della sua morte, e sempre in quel periodo si parlò di Oscar Isaac, Forest Whitaker, Cate Blanchett, Jon Voight, Zendaya, Michelle Pfeiffer e Jessica Lange, tutti in varie fasi di trattative.

Successivamente, Whitaker e Voight furono confermati ufficialmente, con l'aggiunta di Adam Driver, Nathalie Emmanuel e Laurence Fishburne. Dopo la morte di Caan, avvenuta il 6 luglio 2022, furono annunciati anche Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter e James Remar, con la conferma anche di Shia LaBeouf. Successivamente, al progetto si sono uniti anche Chloe Fineman, Madeleine Gardella, Isabelle Kusman, D. B. Sweeney, Bailey Ives e il due volte premio Oscar Dustin Hoffman, mentre a gennaio 2023 il cast si arricchì anche con Giancarlo Esposito.

Megalopolis non ha ancora una data d'uscita, ma dovrebbe debuttare a Cannes 2024 (palcoscenico che ama particolarmente Coppola, uno dei soli nove registi ad aver vinto 2 Palme d'oro): rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.