Chi sono gli attori di Horizon di Kevin Costner? Mettetevi comodi, il cast è lunghissimo

Chi sono gli attori di Horizon di Kevin Costner? In questo articolo vi forniamo l'elenco completo del cast di Horizon: An American Saga, il nuovo ambizioso western prodotto, scritto, diretto e interpretato dalla star di Balla coi lupi e Open Range, ma vi avvisiamo: la lista è lunghissima.

Oltre ovviamente al già citato Kevin Costner, come detto anche produttore, co-sceneggiatore e regista del progetto, Horizon: An American Saga vanterà un cast immenso, come conseguenza della sua gigantesca produzione. Stiamo parlando infatti di un unico western da 11 ore suddiviso in quattro film (tre film da 3 ore + un film da 2 ore, oppure tre film da 2 ore e mezza e un film da 3 ore? Impossibile dirlo attualmente), che avrà per protagonisti:

Kevin Costner

Jena Malone (Vizio di forma)

Sienna Miller (American Sniper)

Sam Worthington (Avatar)

Abbey Lee (Mad Max: Fury Road)

Giovanni Ribisi (Ted)

Will Patton (Armageddon)

Kathleen Quinlan (Apollo 13)

Luke Wilson (Vacancy)

Isabelle Fuhrman (Orphan)

Thomas Haden Church (Spider-Man)

Jamie Campbell Bower (Stranger Things)

Alejandro Edda (Narcos: Mexico)

Tanka Means (Killers of the Flower Moon)

Michael Rooker (Guardiani della Galassia)

Ella Hunt (Dickinson)

Jeff Fahey (Wyatt Earp)

Tom Payne (The Walking Dead)

Tim Guinee (The Walking Dead)

Michael Angarano (Sky High)

Colin Cunningham (Falling Skies)

Scott Haze (Old Henry)

Angus Macfadyen (Braveheart)

Douglas Smith (Big Little Lies)

Jon Beavers (Il regno degli animali)

Owen Crow Shoe (Joe Pickett)

Danny Huston (Yellowstone )

Larry Bagby (Hocus Pocus)

Dale Dickey (Winter's Bone)

Hayes Costner

James Landry Hébert (1883)

Dalton Baker (Yellowstone)

Georgia MacPhail (Terrifier 2)

Austin Archer (I segreti della notte)

