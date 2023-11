Chi sono gli attori di Ghostbusters: Minaccia Glaciale? Tutto il cast del nuovo film

Chi sono gli attori di Ghostbusters: Minaccia Glaciale? Dopo aver visto insieme quale sarà la trama di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, in questo articolo ci focalizzeremo sull'elenco completo del cast del nuovo film della saga.

Le prime immagini del nuovo film del franchise diretto da Gil Kenan - che potete riprodurre nel link al primo trailer ufficiale di Ghostbusters: Minaccia Glaciale - hanno svelato il ritorno dei nuovi protagonisti Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace, già al centro del precedente Ghostbusters: Legacy. Inoltre il film, scritto da Jason Reitman e da Gil Kenan e basato sul cult del 1984 di Ivan Reitman, scritto da Dan Aykroyd e Harold Ramis, includerà nel cast anche anche Kumail Nanjiani (Eternals), Patton Oswalt (Eternals), Celeste O’Connor (Ghostbusters: Legacy) e Logan Kim (The Walking Dead: Dead City), oltre ai protagonisti originali Dan Aykroyd (Ghostbusters), Ernie Hudson (Ghostbusters) e Annie Potts (Ghostbusters).

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, che seguirà i due gruppi di Acchiappafantasmi alle prese con una nuova entità malvagia desiderosa di scatenare una seconda era glaciale su tutta la Terra per spazzare via l'umanità, arriverà al cinema in Italia a marzo 2024, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

