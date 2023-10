Chi saranno gli attori dei Fantastici 4? Il toto-nomi prima dell'annuncio della Marvel

Chi saranno gli attori dei Fantastici 4? In attesa dell'annuncio ufficiale dei Marvel Studios, che arriverà qualche tempo dopo la conclusione degli scioperi di Hollywood, stiliamo un ultimo toto-nomi in base alle più accreditate voci di corridoio che circolano per l'industria.

Stando a ciò che sostengono i principali insider del settore, infatti, sappiamo che Vanessa Kirby ha firmato per il ruolo di Sue Storm prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood, dopo i quali i Marvel Studios proveranno una seconda volta a prendere contatto con Adam Driver per offrirgli il ruolo di Mr Fantastic (per questa parte sarebbero stati selezionati diversi attori, tra i quali anche Matt Smith di House of the Dragon e Dev Patel). Per quanto riguarda gli altri due membri del team, gli insider danno per certo Joseph Quinn, star emergente di Stranger Things, nel ruolo di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, mentre la star di The Bear Ebon Moss-Bachrach parrebbe in lizza per Ben Grimm, alias La Cosa. Non è chiaro poi se i Fantastici 4 diventeranno in realtà i Fantastici 6, con alcune indiscrezioni sulla trama del film che hanno parlato anche di Franklin e Valeria Richards, i figli di Reed e Sue (ma non si hanno indicazioni sugli eventuali attori bambini di questi due personaggi).

Inoltre, la star di Oppenheimer Josh Hartnett è stato preso in considerazione per il ruolo di Doctor Destino nel prossimo reboot targato MCU: questa informazione arriva ad esempio dallo stimato Jeff Sneider, in passato portavoce di numerosi scoop dimostratisi successivamente affidabili, che ha anche affermato che Destino avrà solo un ruolo minore nel primo film di Fantastici Quattro, e sarà introdotto nei momenti finali della storia o durante una scena post-crediti in vista dei prossimi capitoli. Questo perché, sempre secondo i rumor sulla trama di Fantastici 4, il villain principale del film sarà Galactus, ruolo che gli insider vogliono affidato ad Antonio Banderas: con Galactus, infine, ci sarà spazio anche per uno dei suoi famosi Araldi, ma al momento non ci sono indicazioni da questo punto di vista.

Fantastici 4 è attualmente previsto per il 2 maggio 2025: restate sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.