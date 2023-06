Chi saranno gli attori de Il gladiatore 2? Tutto sul sequel senza Russell Crowe

Ieri online è comparsa una splendida foto di Ridley Scott con il cast principale del sequel de Il gladiatore, le cui riprese sono in corso in queste settimane a Malta. La foto mostra alcuni degli interpreti protagonisti del film, che sarà orfano di Russell Crowe, volto del comandante Massimo Decimo Meridio nel film del 2000.

Ma da chi è composto il cast de Il gladiatore 2? Da mesi ormai si rincorrono voci e conferme sui nomi che parteciperanno al nuovo atteso kolossal di Ridley Scott.



Il protagonista sarà uno degli attori emergenti di Hollywood, Paul Mescal, conosciuto per la serie Normal People e di recente per Aftersun di Charlotte Wells. Mescal interpreterà Lucio Vero. Tornerà anche Connie Nielsen ne Il gladiatore 2, nel ruolo di Lucilla, madre del protagonista.



Inizialmente annunciato tra i protagonisti, Barry Keoghan non parteciperà al film, presumibilmente sostituito dalla star di The White Lotus e Kraven the Hunter, Fred Hechinger nel ruolo dell'imperatore Geta.

Insieme a Mescal è stata confermata la presenza del premio Oscar Denzel Washington, della star di Stranger Things Joseph Quinn nel ruolo dell'imperatore Caracalla e Pedro Pascal.



Confermato il ritorno di Djimon Hounsou, già presente nel primo film nel ruolo dello schiavo Juba, e del veterano Derek Jacobi nei panni del senatore Gracco. Le ultime new entry ufficiale sono May Calamawy, Peter Mensah e Matt Lucas. La scrittura è affidata a David Scarpa, con Ridley Scott alla regia de Il gladiatore 2 e alla co-produzione con Michael Pruss.



L'uscita del film è prevista il 22 novembre 2024. Secondo Russell Crowe, Il gladiatore 2 sarà speciale.