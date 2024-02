Chi sono gli attori de Il gladiatore 2? Tutto il cast del nuovo film di Ridley Scott

Chi sono gli attori del cast de Il gladiatore 2? Ora che abbiamo appreso che Il gladiatore 2 è uno dei film più costosi di sempre, diamo uno sguardo al roster di attori reclutati da Ridley Scott per il sequel del famosissimo kolossal premio Oscar.

Prima di tutto rispondiamo alla domanda che sicuramente vi starete facendo: no, Russell Crowe non tornerà ne Il gladiatore 2, dato che come noto Massimo Decimo Meridio moriva alla fine del primo film e non ci sarà nessuna resurrezione, né per lui né tanto meno per il collega Joaquin Phoenix, interprete dell'Imperatore Commodo nel capitolo originale.

Nel nuovo film, infatti, il protagonista sarà Lucio, nipote di Commodo (il bambino del primo film, lo ricordate?), che in questo sequel sarà interpretato da Paul Mescal in versione adulta. Insieme a Lucio però tornerà sua madre Lucilla, di nuovo con il volto dell'attrice Connie Nielsen, sorella maggiore di Commodo e interesse amoroso di Massimo Decimo Meridio nel primo episodio: tra gli altri ritorni dal primo film, citiamo anche Derek Giacobi nei panni del senatore Gracco e il grande Djimon Hounsou nel ruolo dell'ex gladiatore Juba, fedele amico di Massimo.

Grandissimi nomi tra i nuovi arrivati, invece: oltre alla star di Stranger Things e The Fantastic 4 Joseph Quinn, nel ruolo dell'imperatore Caracalla, noto per la sua crudeltà e violenza, nel sequel ci saranno anche due superstar assolute come Denzel Washington e Pedro Pascal, in ruoli attualmente sconosciuti (curiosamente, anche Pedro Pascal farà parte del cast di The Fantastic 4 insieme a Quinn). Infine, ci saranno anche la star del Marvel Cinematic Universe May Calamawy (Moon Knight), Lior Raz, Peter Mensah e Matt Lucas.

La data d'uscita è fissata per il 22 novembre prossimo. Per altre letture, si dice che Il gladiatore 2 abbia sbalordito Paramount durante una recente proiezione privata per i dirigenti.