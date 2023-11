Chi sono gli attori di Dampyr? Alla scoperta del cast del cinefumetto italiano

Chi sono gli attori di Dampyr? In questo articolo troverete tutto ciò che c'è da sapere sul cast del nuovo cinefumetto italiano che sta facendo impazzire gli Stati Uniti grazie alla recente aggiunta sul catalogo della piattaforma di streaming on demand Netflix.

Dampyr, opera prima di Riccardo Chemello, è una co-produzione Eagle Pictures, Sergio Bonelli Editore, la celebre Casa editrice di fumetti col suo braccio produttivo Bonelli Entertainment. Girato interamente in lingua inglese e con un budget di oltre 15 milioni di dollari, può vantare un cast tutto internazionale composto da:

Dampyr è Wade Briggs (Still Star Crossed, Please Like Me, “Foundation”, “His Dark Materials”)

(Still Star Crossed, Please Like Me, “Foundation”, “His Dark Materials”) Stuart Martin è Emil Kurjak ("Jamestown", "Medici", "Crossing Lines")

("Jamestown", "Medici", "Crossing Lines") Frida Gustavsson è Tesla ("Dröm", "Eld Lagor", "Arne Dahl", “Vikings: Valhalla”)

("Dröm", "Eld Lagor", "Arne Dahl", “Vikings: Valhalla”) David Morrissey nei panni di Gorka ("Britannia", "The Missing", "Good Omens", "The Walking Dead")

("Britannia", "The Missing", "Good Omens", "The Walking Dead") Sebastian Croft nei panni di Yuri ("Game of Thrones", "Horrible Histories: The Movie", “Doom Patrol”, “Heartstopper”)

("Game of Thrones", "Horrible Histories: The Movie", “Doom Patrol”, “Heartstopper”) Luke Roberts interpreta Draka ("Game of Thrones", "Pirates of the Caribbean", 300: Rise of an Empire, The Batman).

Il primo film del Bonelli Cinematic Universe, inoltre, annovera dietro le quinte le migliori maestranze del cinema italiano: l'Hair Designer Giorgio Gregorini, Premio Oscar per il Miglior Trucco ed acconciatura nel film Suicide Squad, la Makeup Designer Francesca Galafassi ("Game of Thrones", Ben-Hur), Vladimir 'Furdo' Furdik come Fight Choreographer (Skyfall, "Game of Thrones", "The Witcher"), Lubomir Misak come Supervising Stunt Coordinator ("Game of Thrones", The Last Legion, Kingdom of Heaven) e Giovanni Casalnuovo come Costume Designer (Wanted, Romeo & Juliet, Beowulf).

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Dampyr.