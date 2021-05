Chi sono gli attori di Army of the Dead? Scopriamo il nuovo cast di Zack Snyder

Dopo tanta attesa, Army of the Dead di Zack Snyder è finalmente approdato su Netflix, lasciando scoprire agli amanti del genere e dell'autore di Watchmen e Justice League un titolo sufficientemente divertente per intrattenere tra azione, gore e qualche briciolo d'emozione, recitato da un cast corale decisamente ampio.

A guidare il gruppo di mercenari chiamati a entrare in una Las Vegas in quarantena e ormai dominata da zombie alpha forti, agili, veloci e intelligenti c'è Scott Ward, personaggio interpretato dal muscolare e talentuoso Dave Bautista (Guardiani della Galassia, Dune, Blade Runner 2049), alla sua prima collaborazione con Zack Snyder, regista con cui voleva lavorare da molto tempo - per sua stessa ammissione.



Seguono poi la figlia Kate Ward, nei cui panni troviamo Ella Purnell (Miss Peregrine), e l'amico e commilitone Vanderohe, interpretato da Omari Hardwick di The A-Team. Ci sono poi la Cruz interpretata da Ana de la Reguera, doppiatrice del bel Il libro della vita su Disney+, il sadico Burt di Theo Rossi (Sons of Anarchy) e il lanciatissimo Matthias Schweighofer nel ruolo di Ludwig Dieter, personaggio che verrà anche esplorato nel prequel live-action Army of the Thieves diretto dallo stesso attore.



Chiudono il cast corale Nora Arnezeder (Safe House), Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat), Garrett Dillahunt (Fear the Walking Dead) e Tig Notaro (Music) nei rispettivi ruoli della guida Lily Coyote, del miliardario Hunter Bly, del braccio destro Martin e della pilota Marianne Peters.