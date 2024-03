Chi sono gli attori di Alien: Romulus? Guida al cast del nuovo horror Disney

Chi sono gli attori di Alien: Romulus? Dopo aver parlato dell'ambientazione temporale di Alien: Romulus nella timeline della saga di Alien, andiamo alla scoperta del cast del nuovo capitolo del franchise diretto dal regista uruguaiano Fede Alvarez, il primo distribuito dalla Disney.

Il film è interpretato da David Jonsson (famoso per Agatha Christie’s Murder is Easy), da Archie Renaux (visto nell'acclamata serie tv fantasy di Netflix Tenebre e ossa), Isabela Merced (vista di recente in Madame Web e scelta sia da HBO per interpretare Dina in The Last of Us: Parte 2 sia da James Gunn per essere la Hawkgirl del DCU, nel quale esordirà in Superman), Spike Fearn (visto in Aftersun) e Aileen Wu (Skin).

Ovviamente la protagonista assoluta di Alien: Romulus sarà Cailee Spaeny, una delle attrici più richieste a Hollywood negli ultimi tempi: su di lei basti dire che, dopo un glorioso 2023 nel quale ha vinto la Coppa Volpi come migliore attrice all'80a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per l'interpretazione di Priscilla Presley in Priscilla di Sofia Coppola, ad aprile la rivedremo nell'attesissimo thriller di guerra e fantapolitica Civil War, nuovo film di Alex Garland.

Alien: Romulus è diretto da Fede Alvarez (regista de La casa 2013 e Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L'uomo nel buio – Man in the Dark), a sua volta basata sui personaggi creati da Dan O'Bannon e Ronald Shusett.

Il film uscirà in Italia dal 14 agosto: per altri contenuti scoprite il parere di James Cameron e Ridley Scott su Alien: Romulus.

