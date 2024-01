Chi è l'attore che ha vinto più Premi Oscar? I record della recitazione

Chi è l'attore che ha vinto più Premi Oscar? Dopo aver indagato la storia degli Oscar per scoprire tutte le categorie premiate, incluse quelle che non esistono più, puntiamo la lente d'ingrandimento sulle star.

La star con più vittorie in assoluto è Katharine Hepburn, che nel corso della sua carriera ha portato a casa ben 4 statuette diverse: nel 1934 per La gloria del mattino, nel 1968 per Indovina chi viene a cena?, nel 1969 per Il leone d'inverno e nel 1982 per Sul lago dorato, uno dei suoi ultimi film. Ad oggi il record di Katharine Hepburn non ha eguali, dato che è l'unica star ad aver vinto 4 statuette: Walter Brennan, Ingrid Bergman, Jack Nicholson, Meryl Streep, Daniel Day Lewis e Frances McDormand seguono a 3 statuette.

Il record per le nomination invece appartiene a Meryl Streep, che non ha rivali in questa speciale classifica: pensate, infatti, che l'attrice nel corso della sua carriera è stata nominata ad un totale di 21 premi Oscar, quasi il doppio di chi le fa compagnia sul podio ovvero Katharine Hepburn e Jack Nicholson, entrambi fermi a 12 nomination.

Tra gli altri record degli attori agli Oscar da segnalare anche quello poco gradevole di Peter O'Toole e Glenn Close, le star col maggior numero di candidature senza nessuna vittoria (8 nomination a testa, 0 Oscar) ma anche quelli lampo degli attori premiati per le interpretazioni più brevi (5 minuti a Beatrice Straight in Quinto potere, 8 minuti a Judi Dench in Shakespeare in Love e 9 minuti a Gloria Grahame ne Il bruto e la bella). Infine, sono solo 12 le star candidate nello stesso anno per due film diversi, ovvero:

1939 - Fay Bainter (Bandiere bianche e Figlia del vento)

1943 - Teresa Wright (L'idolo delle folle e La signora Miniver)

1945 - Barry Fitzgerald (La mia via e La mia via)

1983 - Jessica Lange (Frances e Tootsie)

1989 - Sigourney Weaver (Gorilla nella nebbia e Una donna in carriera)

1993 - Al Pacino (Scent of a Woman e Americani)

1994 - Holly Hunter (Lezioni di piano e Il socio)

1994 - Emma Thompson (Quel che resta del giorno e Nel nome del padre)

2003 - Julianne Moore (Lontano dal Paradiso e The Hours)

2005 - Jamie Foxx (Ray e Collateral)

2008 - Cate Blanchett (Elizabeth: The Golden Age e Io non sono qui)

2020 - Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio e Jojo Rabbit)

