Chi è l'attore più ricco del mondo? Ecco la Top 5

A volte quando pensiamo agli attori più ricchi ci riferiamo subito al loro cachet, cioè quanto prendono di compenso per singolo film. Che è sicuramente un fattore importantissimo ma bisogna anche calcolare come investono poi quei soldi. E quindi chi è l'attore più ricco al mondo?

Non è facile stilare classifiche di questo tipo dato che i dettagli specifici di ogni patrimonio non sono mai precisi al millimetro. Però proviamo a capire assieme e facciamo una top 5 degli attori più ricchi al mondo, fra guadagni a film e soldi in banca.

Al quinti posto mettiamo Tom Cruise, con un patrimonio che dovrebbe aggirarsi sui 600 milioni di dollari. È uno degli attori più pagati di Hollywood e soprattutto riesce sempre a recitare in film campioni di incassi. Anche se forse Mission: Impossible 7 rischia il flop al botteghino.

Quarto posto per Dwayne Johnson, alias The Rock. Attualmente è l'attore più pagato di Hollywood in quanto a compenso netto per singolo film. E infatti The Rock batterà ogni record come attore più pagato con Prime Video. Soldi che sa far fruttare benissimo visto che pare abbia un patrimonio di circa 800 milioni di dollari. Tra cinema, wrestling, pubblicità e prodotti per la palestra il caro Dwayne è davvero una macchina da soldi.

Gradino più basso del podio per Jerry Seinfeld, celeberrimo protagonista della sitcom americana omonima. Attore e stand-up comedian, Seinfeld pare veleggi sui circa 950 milioni di dollari di patrimonio personale. Spiccioli, insomma.

E ora il club dei miliardari per le ultime due posizioni. Medaglia d'argento per Tyler Perry, attore, regista, produttore, sceneggiatore e tanto altro. Il suo patrimonio ha superato il miliardo, fra guadagni come attore, con la sua casa di produzione e tutte le attività nel business hollywoodiano.

E al primo posto? Una donna, che forse non tutti conoscete: Jami Gertz, attrice con una fortuna alle spalle di circa 8 miliardi di dollari. Più che dal cinema i suoi guadagni arrivano dall'essere co-proprietaria con il marito della squadra di NBA Atlanta Hawks, assieme al quale ha davvero costruito un impero.

E voi ve l'aspettavate questa classifica sui cinque attori più ricchi al mondo? Diteci tutto quello che pensate nello spazio commenti qua sotto.