Chi è l'attore che compare nella scena post credit di The Marvels? I Marvel Studios hanno scioccato i propri fan con la clamorosa scena segreta di The Marvels posta alla fine della sigla conclusiva del nuovo film MCU, ecco tutto quello che dovete sapere.

L'attore che compare alla fine di The Marvels è Kelsey Grammer, chiamato a riprendere il ruolo di Bestia: il personaggio e il suo attore sono ben visibili e distinguibili quando, nella scena post-credit del film, il pubblico scopre qualche dettaglio in più a proposito dell'universo alternativo nel quale è rimasta bloccata Monica Rambeau nei momenti finali del film. La presenza di Bestia rivela che si tratta di un universo alternativo in cui gli X-Men sono attivi: si tratta degli stessi X-Men della saga della Fox, cosa resa evidente dalle scenografie che mostrano al pubblico le iconiche porte di metallo con il logo X dei film della saga originale. Questi X-Men hanno un nuovo personaggio, Binary (interpretato da Lashana Lynch, la madre di Monica nel MCU classico) ma sono sempre capeggiati da Charles Xavier, che viene citato proprio da Bestia.

Kelsey Grammer è famoso per il ruolo di Dr. Frasier Crane nelle sitcom Cin cin (Cheers, 1984-1993) e nello spin-off Frasier (1993-2004): chiaramente i fan della Marvel lo ricordano per l'interpretazione di Bestia, alias dottor Henry McCoy, ruolo che ha interpretato per la prima volta in X-Men: Conflitto Finale (2006) e che ha ripreso per un cameo in X-Men: Giorno di un futuro passato (2014).

La sua partecipazione a The Marvels stabilisce l'esistenza degli X-Men nel Multiverso MCU: secondo numerose indiscrezioni, gli attori della vecchia saga della Fox torneranno in diversi altri progetti della Saga del Multiverso, a cominciare dall'attesissimo Deadpool 3 che uscirà a luglio 2024 e avrà come co-protagonista Hugh Jackman nei panni di Wolverine.