Chi è Adam Warlock? Storia e poteri del supereroe Marvel del momento

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è ormai entrata nel vivo, con il franchise che ci sta man mano presentando i suoi nuovi protagonisti, da Shang-Chi agli Eterni, passando per quell'attesissimo Adam Warlock che, stando alle ultime novità, pare ormai certo di fare a breve il proprio debutto nell'MCU.

A dar volto a Warlock sarà Will Poultier, come confermato nella giornata di ieri da James Gunn e dall'attore stesso, che dovrebbe quindi fare la sua prima comparsa in Guardiani della Galassia vol.3: ma cosa c'è da sapere sulla new entry del Marvel Cinematic Universe?

Prima di tutto un po' di storia: Warlock è un essere umano artificiale creato dall'Enclave, un gruppo di scienziati con il sogno di creare artificialmente l'essere umano perfetto. Inizialmente noto come Lui, il nostro si ribella ai suoi creatori e giunge sulla Contro-Terra, un pianeta creato dall'Alto Evoluzionario, che a Warlock fa dono di quella Gemma dell'Anima di cui questi diventa quindi il custode.

Dotato di super-forza e della capacità di volare, Warlock non ha bisogno di cibo per sopravvivere ed è capace di assimilare e sfruttare l'energia cosmica; la Gemma dell'Anima gli conferisce inoltre il potere di assorbire le anime trasportandole in un mondo metafisico e di lanciare colpi karmici che stordiscono chiunque possieda un'anima.

