Chi sono i 10 registi che guadagnano di più? Ecco la classifica

Il regista è uno dei ruoli più esposti nella lavorazione di un film, soprattutto coloro che hanno raggiunto un successo in grado di far conoscere il proprio nome in tutto il mondo. Nonostante rappresentino la parte più importante della produzione e debbano sviluppare l'identità del film si sentono secondari rispetto al box-office.

Tuttavia, ci sono registi che hanno raggiunto un successo talmente grande e distribuito nel corso dei decenni che l'importanza del proprio nome è in grado di rivaleggiare con i risultati al botteghino. Ma quali sono i registi che guadagnano di più nel 2023? Scopriamo la Top 10.



Al decimo posto Ridley Scott ($4,362,180,557). La sua carriera ha inizio negli anni '70 e non sorprende affatto che rientri in questa classifica dopo aver realizzato film come Blade Runner, Alien e Il gladiatore. Al nono posto troviamo Tim Burton ($4,420,588,088), che nonostante un'ultima fase calante ha nel curriculum titoli come Edward mani di forbice, Batman, Ed Wood e Big Fish. All'ottavo posto ecco J.J. Abrams ($4,648,965,502) noto anche e soprattutto per la sua attività produttiva ma famoso per aver diretto Star Wars - Il risveglio della Forza.



Al settimo posto ecco Christopher Nolan ($5,967,284,066) - non perdetevi la nostra recensione di Oppenheimer - che nella sua filmografia può vantare la trilogia de Il cavaliere oscuro, Inception e Interstellar. Al sesto posto, un po' a sorpresa, David Yates ($6,347,305,164), che grazie al suo lavoro nelle saghe di Harry Potter e Animali Fantastici è riuscito a farsi strada in una classifica così illustre. Quinto posto per il re dei disaster movie Michael Bay ($6,495,846,196) mentre al quarto posto, direttamente dalla Terra di Mezzo, troviamo Peter Jackson ($6,537,879,808). Siamo al podio: medaglia di bronzo per i fratelli Anthony e Joe Russo, sovrani dell'MCU e registi di Infinity War e Endgame con ($6,834,426,702). Secondo gradino del podio per il regista di Titanic e della saga di Avatar - recuperate la nostra recensione de La via dell'acqua - nonché uno dei produttori più lungimiranti della storia del cinema, James Cameron ($8,704,021,858). Chiude al primo posto il re indiscusso dei registi amati dal grande pubblico, Steven Spielberg ($10,695,971,957) autore di alcuni dei film più rivoluzionari nella storia del cinema come Lo squalo e Jurassic Park.