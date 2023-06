Chevalier: trailer, poster e data d'uscita per il nuovo film Disney+ con Samara Weaving

Non solo Avatar: La via dell'acqua su Disney+: per gli amanti dei drammi in costume, la piattaforma di streaming on demand ha appena svelato Chevalier, nuovo film con protagonista Samara Weaving in arrivo in esclusiva per tutti gli abbonati.

Diretto da Stephen Williams e ispirato all’incredibile storia del compositore Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, debutterà in Italia da domani venerdì 16 giugno: il film racconta la storia di Bologne (Kelvin Harrison Jr), figlio illegittimo di una schiava africana e del proprietario di una piantagione francese che diventa un celebre violinista-compositore e schermidore famoso e apprezzato dall'alta società, almeno fino alla storia d’amore sfortunata e un litigio con Maria Antonietta (Lucy Boynton) e tutta la sua corte.

Searchlight Pictures presenta il film di Stephen Williams, interpretato anche da Samara Weaving, Minnie Driver, Sian Clifford, Alex Fitzalan e Ronkẹ Adékoluẹjo. La sceneggiatura è firmata da Stefani Robinson, con Ed Guiney e Andrew Lowe della Element Pictures, Stefani Robinson e Dianne McGunigle alla produzione. La production designer Karen Murphy, il direttore della fotografia Jess Hall, il compositore Michael Abels, il costumista Oliver García, il montatore John Axelrad e la scenografa Lotty Sanna completano il team di produzione.

