Cherry, Tom Holland nel primo trailer ufficiale del nuovo film dei fratelli Russo

A quasi due anni di distanza dal successo di Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo hanno diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Cherry, pellicola drammatica che li riunirà con la star di Spider-Man Tom Holland.

Basato sull'omonimo romanzo autobiografico di Nico Walker, il film racconta le vicende di un giovane di Cleveland che decide di unirsi all'esercito dopo essere stato respinto dall'amore della sua vita. Diventato medico militare in Iraq, Walker assiste a tutta la violenza e carneficina del conflitto e ritorna nella sua città natala affetto da un grave caso di disturbo da stress post traumatico, per il quale gli viene prescritto l'oppiode Ossicodone. Passando in poco tempo dalle pillole all'eroina, inizia a rapinare banche insieme alla giovane moglie per pagare i debiti e alimentare la loro dipendenza.

Il filmato, che potete visionare all'interno della pagina, mostra una scena di circa un minuto in cui vediamo il personaggio di Holland richiedere il suo arruolamento nell'esercito americano.

I registi hanno inoltre confermato che la pellicola, acquistata da Apple per la cifra di 40 milioni di dollari, debutterà nelle sale oltreoceano il 26 febbraio 2021, per poi approdare sul servizio streaming della compagnia di Cupertino il 12 marzo successivo, data che potrebbe riguardare anche la distribuzione italiana.

Qui potete trovare i suggestivi poster ufficiali di Cherry.

Vi ricordiamo che Tom Holland è attualmente impegnato con le riprese di Spider-Man 3.