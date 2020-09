Cherry, Tom Holland scherza sul set nel nuovo video dal backstage

Se quando veste i panni di Spider-Man Tom Holland sa saltare da un palazzo all'altro dando prova di un invidiabile equilibrio, nella vita di tutti i giorni dovrebbe fare attenzione a dove mette i piedi. Almeno, è quello che sembra dimostrare un video che lo stesso attore ha pubblicato dal set di Cherry, il nuovo film dei fratelli Russo.

Nelle immagini, che Tom Holland ha postato su Instagram e che possiamo vedere anche in calce alla news, l'attore cammina al rallentatore insieme ad altri membri della crew. A un certo punto, guarda in camera e inizia a scherzare, e a un tratto sembra inciampare e perdere l'equilibrio, rischiando di cadere a terra.

Fino a questo momento, Cherry non ha ancora una data di uscita ufficiale. Sono state pubblicate online soltanto alcune foto di scena, e l'unico indizio che possiamo dedurre da questo filmato è che Tom Holland ha la testa quasi completamente rasata. "È complicato in questo momento immaginare come potrebbe avvenire l'uscita del film, e quando sarebbe preferibile che avvenga" ha spiegato recentemente Joe Russo. Molti cinema sono ancora chiusi, e i registi di Avengers: Endgame sperano che quando il film sarà completo la situazione sia migliorata. D'altra parte, dopo il successo di Tyler Rake su Netflix, non è escluso che i fratelli Russo decidano di pubblicare anche Cherry direttamente in streaming.

Secondo i due registi, inoltre, con Cherry Tom Holland vincerà l'Oscar.