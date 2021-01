Cherry: senza Tom Holland i fratelli Russo non avrebbero mai diretto il film

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, i fratelli Russo hanno parlato del loro ritorno alla regia dopo il clamoroso successo globale di Avengers: Endgame e spiegato anche perché non avrebbero mai adattato una storia simile al cinema senza il coinvolgimento di Tom Holland nel ruolo di protagonista. Cherry uscirà su Apple TV+.

Parlando a Variety, i fratelli Russo hanno rivelato se avessero sempre avuto in mente Tom Holland come protagonista: "Non so nemmeno se io e Joe volessimo proprio fare questo film se non fino a quando pensammo a Tom per il ruolo. Il libro è molto dark, molto complicato, ed è questo il suo effettivo valore. Volevamo fare questo film perché parla di problemi molto rilevanti e attuali, ha a che fare con la dipendenza dagli oppiacei che è correlata all'esperienza nell'esercito, la moderna esperienza nell'esercito. Era un punto di vista originale su quel mondo, concentrato sulla generazione odierna. Volevamo fare una versione di questo film che fosse appetibile, non come dover prendere una medicina. Tom piace a tutti. E' un attore che cattura l'attenzione ed è proprio bravo. Una volta iniziato a pensare a lui nei panni del personaggio, l'intero film si è trasformato in una possibilità concreta perché avevamo trovato una strada che portasse a una versione del film che fosse accessibile, eccitante e piacevole".

Cherry vede la star del MCU nei panni di Walker, un giovane di Cleveland che decide di unirsi all'esercito dopo essere stato respinto dall'amore della sua vita. Diventato medico militare in Iraq, Walker assiste a tutta la violenza e carneficina del conflitto e ritorna nella sua città natale affetto da un grave caso di disturbo da stress post traumatico, per il quale gli viene prescritto l'oppiode Ossicodone. Passando in poco tempo dalle pillole all'eroina, inizia a rapinare banche insieme alla giovane moglie per pagare i debiti e alimentare la loro dipendenza.

Per Holland i registi ipotizzano una possibile candidatura ai prossimi Oscar.

Cherry arriverà nelle sale cinematografiche americane distribuito da Apple il prossimo 26 febbraio 2021 e su Apple TV+ il 12 marzo seguente.