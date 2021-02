Cherry, Tom Holland confessa:'Ho smesso di pensare ai tossicodipendenti come criminali'

Continua l'ascesa sul grande schermo di Tom Holland, dopo il successo mondiale ottenuto grazie al ruolo di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe. Tra i suoi ultimi progetti figura Cherry, pellicola diretta dai fratelli Anthony e Joe Russo. La lavorazione di Cherry ha colpito molto Holland, cambiando anche alcune sue idee.

Intervistato da Esquire, Tom Holland ha spiegato il suo cambio di prospettiva nei confronti delle persone tossicodipendenti:"Penso che il primo ostacolo [per affrontare la dipendenza da oppiacei] sarebbe smettere di trattare i tossicodipendenti come criminali. Le persone possono essere dipendenti da sostanze per vari motivi, ed è una cosa tragica quando succede. E sì, quella persona ha fatto un errore assumendo eroina. Ma la maggior parte delle volte, specialmente qui in America, qualcuno andrà da un dottore e un dottore dovrebbe essere che ti mette al sicuro e ti fa star bene e dice 'Sto davvero lottando con il disturbo da stress post-traumatico' o 'sto davvero lottando con il dolore alla schiena' o 'sto davvero lottando: non riesco a dormire la notte'. [Le persone con disturbo da uso di sostanze dovrebbero essere] curate e aiutate... E penso che le aziende che vendono farmaci a persone che soffrono dovrebbero essere ritenute responsabili delle loro azioni" ha concluso Tom Holland.



Per lavorare in Cherry, Tom Holland pare che abbia perso fino a 28kg, subendo un drastico cambiamento di look, per interpretare il protagonista.

Adattamento dell'omonimo romanzo del 2018 scritto da Nico Walker, Cherry racconta la storia di un medico dell'esercito che torna a casa dalla guerra in Iraq con un disturbo da stress post-traumatico non diagnosticato, sviluppando una dipendenza dall'eroina.



Tom Holland sostiene che il ruolo in Cherry sia uno dei più difficili mai affrontati. Scoprite un sensazionale Tom Holland nell'anteprima di Cherry.