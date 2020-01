Cherry: Tom Holland condivide una foto del set con Joe Russo

Tom Holland ha condiviso una nuova immagine del set di Cherry, il nuovo film del quale è protagonista, diretto dai fratelli Russo, che hanno già diretto il giovane attore nell'MCU. Nell'immagine si vede Holland a bordo di un quad insieme a Joe Russo. Per l'interprete di Spider-Man si tratta di un nuovo entusiasmante progetto da protagonista.

La foto pubblicata su Instagram da Tom Holland mostra il giovane interprete indossare un equipaggiamento militare mentre riceve un passaggio sul quad dal co-regista, Joe Russo, asserendo essere il modo migliore per muoversi sul set.

In Cherry, un medico dell'esercito di nome Nico Walker (Tom Holland), appena tornato dall'Iraq, a causa di una dipendenza dagli oppiacei e di un disturbo da stress post-traumatico, inizia a derubare le banche.



Nel cast di Cherry, oltre a Tom Holland, anche Ciara Bravo, Bill Skarsgård, Jack Reynor e Forrest Goodluck.

Tom Holland è tornato a vestire i panni di Peter Parker/Spider-Man recentemente in Spider-Man: Far From Home, diretto da Jon Watts, e sequel di Spider-Man: Homecoming. Holland ha partecipato anche agli ultimi due acclamati film sugli Avengers, recitando in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Il ruolo di Peter Parker gli è stato confermato anche per i successivi film del Marvel Cinematic Universe, dopo l'accordo tra Sony e Marvel/Disney.

Ad ottobre è stato confermato che in Cherry lavora il direttore della fotografia di X-Men.