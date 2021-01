Cherry, un sensazionale Tom Holland nell'anteprima ufficiale del film dei fratelli Russo

Sono gli stessi fratelli Russo ad aver condiviso via social una prima clip ufficiale dell'atteso Cherry con protagonista Tom Holland (Spider-Man: Far From Home), che ricordiamo essere l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo bestseller - in parte autobiografico - scritto da Nico Walker.

Cherry vede la star del MCU nei panni di Walker, un giovane di Cleveland che decide di unirsi all'esercito dopo essere stato respinto dall'amore della sua vita. Diventato medico militare in Iraq, Walker assiste a tutta la violenza e carneficina del conflitto e ritorna nella sua città natala affetto da un grave caso di disturbo da stress post traumatico, per il quale gli viene prescritto l'oppiode Ossicodone. Passando in poco tempo dalle pillole all'eroina, inizia a rapinare banche insieme alla giovane moglie per pagare i debiti e alimentare la loro dipendenza.

Come avevano anticipato i Russo lo scorso luglio, l'interpretazione di Tom Holland ha già attirato le prime attenzioni per una corsa agli Oscar. Il piano di Apple sarebbe quello di qualificare Cherry per l'edizione 2020 degli Academy Award (probabilmente tramite una release limitata nelle sale) prima dell'arrivo ufficiale sulla piattaforma streaming, previsto per il prossimo 12 marzo 2021.



Cosa ne pensate della prima clip di Cherry? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.