Cherry, secondo i Fratelli Russo l'interpretazione di Tom Holland sarà da Oscar

Cherry, la pellicola dei Fratelli Russo con protagonista Tom Holland, è ormai quasi completa (a gennaio era stato Holland ad annunciare la fine delle riprese), e sembra proprio che ci attende un'interpretazione coi fiocchi da parte del giovane interprete di Spider-Man.

I complimenti arrivano direttamente dai registi del film, in particolare Joe Russo, che al telefono con il sito Comicbook avrebbe dichiarato: "Credo che sia una performance da Oscar. Penso che sia assolutamente fantastica. Davvero lacerante. Quello che fa a se stesso a livello emotivo e fisico è incredibile. Era da un po' che non vedevamo un attore del genere in un ruolo così" e infatti ribadisce "Sono certo che farà parte dell'Oscar Buzz".

La storia, ispirata al libro di Nico Walker, è quella di ex-medico dell'esercito (Holland) di ritorno dall'Iraq con una forma estrema di stress post-traumatico. L'uomo, sotto effetto di oppiacei, comincerà a rapinare banche.

Al momento, Cherry è in fase di post-produzione, anche questa quasi terminata, ma all'orizzonte ci sono dei piccoli problemi distributivi da risolvere...

"Eravamo in post. Stiamo procedendo da casa con il montaggio, e a breve inizieremo con musica e sonoro. Dovrebbe essere pronto tra qualche mese" spiega Joe "La domanda adesso è: come sarà il mercato [quando avremo terminato]? A che punto saremo? Quando riapriranno le sale? Ci sono un sacco di domande da farsi".