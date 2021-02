Cherry, anche i Russo hanno un titolo per Spider-Man 3: Tom Holland trollato dai registi

Stamattina Tom Holland, con la complicità di Jacob Batalon e Zendaya, ha condiviso tre finti titoli per Spider-Man 3, spingendo il web a chiedersi quale sia quello giusto o per lo meno quando quello autentico sarà rivelato.

Insieme ai tre titoli, diciamo così, 'provvisori', però, i tre membri del cast hanno anche svelato una foto di scena ciascuno, immagini che rappresentano un vero e proprio first-look all'attesissimo nuovo film con Tom Holland. E allora i fratelli Russo sono stati al gioco.

I registi di Avengers, consapevoli che il vero prossimo film con Holland è il loro Cherry, in uscita su Apple TV dal prossimo 12 marzo, hanno condiviso tramite l'account ufficiale della loro casa di produzione AGBO un ulteriore titolo per Spider-Man 3: come si vede nel post in calce all'articolo, secondo i registi il nuovo capitolo della saga di Peter Parker sarà intitolato "Spider-Man: Stay Home and Watch Cherry on Apple TV at Home".

Il gioco di parole sul termine 'home', usato da tutti i precedenti film della saga di Spider-Man MCU e probabilmente pronto a tornare anche col terzo episodio, è abbastanza chiaro. Secondo voi quale sarà il titolo ufficiale di Spider-Man 3? Provate ad indovinare in calce all'articolo!

Nel frattempo, vi rimandiamo all'ultimo incredibile trailer di Cherry.