Cherry, i Russo Brothers scherzano sulle loro foto da giovani: guardate le somiglianze!

Manca poco all'uscita di Cherry, il nuovo film dei fratelli Russo. Nei giorni scorsi abbiamo visto il nuovo trailer del film, ambientato a Cleveland, città natale dei due registi. Anthony e Joe Russo sono molto legati alla città dell'Ohio, a cui hanno dedicato un recente post su Instagram.

Nei giorni scorsi, i due registi di Avengers: Endgame hanno pubblicato su Instagram alcuni scatti della loro gioventù nel quartiere di Little Italy a Cleveland, scrivendo: "Siamo estremamente emozionati per la premiere di Cherry della prossima settimana... dal nostro primo all'ultimo film, abbiamo avuto il piacere di girare alcuni nostri progetti nella nostra città natale, Cleveland, Ohio. La città e la sua gente significano così tanto per noi e per la nostra carriera..."

Il post ha provocato una serie di commenti da parte dei follower, molti dei quali hanno notato delle divertenti somiglianze tra i fratelli Russo da giovani e altri personaggi famosi. Stando al gioco, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, i due registi hanno riproposto alcune delle immagini, accompagnandole stavolta a quelle dei loro "sosia".

Il risultato è abbastanza divertente, e le somiglianze in alcuni casi sono davvero evidenti. Si va da Ted (Josh Radnor) e Marshall (Jason Segel) di How I Met Your Mother ai Tears For Fears, fino a due colleghi del Marvel Cinematic Universe, Mark Ruffalo e Tom Holland, che tra l'altro è il protagonista di Cherry.

Per altri approfondimenti su Cherry, rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Tom Holland sul suo personaggio, uno dei più difficili da interpretare nella sua carriera.