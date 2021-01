Cherry, Robert Downey Jr. entusiasta del film con Tom Holland: 'Da vedere e rivedere'

Dopo aver pubblicato il primo trailer di Cherry, i fratelli Russo si sono uniti a Tom Holland e altri membri del cast per partecipare ad un Q&A organizzato in vista dell'uscita del film negli Stati Uniti, e moderato da un host d'eccezione.

Stiamo parlando di Robert Downey Jr., che ha approfittato dell'occasione per elogiare il lavoro degli ex colleghi del Marvel Cinematic Universe.

"Onestamente, posso solo dire che questo è uno di quei film che vorrai vorrai continuare a vedere anche tra cinque anni" ha detto l'ex interprete di Iron Man sul dramma dei Russo, alla loro prima pellicola dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame. "Dire che un film merita di essere rivisto è il più grande complimento che posso fare".

"Grazie 3000" ha risposto la star di Spider-Man in ricordo dei tempi nel MCU.

Nel cast troviamo anche Ciara Bravo, Jack Reynor, Kelli Berglund, Thomas Lennon, Adam Long, Jeff Wahlberg, Pooch Hall e Michael Gandolfini. Quest'ultimo, il figlio di James Gandolfini, prossimamente apparirà anche nel film prequel dei Soprano, The Many Saint of Newark, nei panni del giovane Tony.

Cherry, lo ricordiamo, vede Holland nei panni di un medico militare affetto da disturbo da stress post-traumatico che diventa un rapinatore di banche a causa di una dipendenza dalle droghe. L'uscita del film è prevista per il 26 febbraio nelle sale americane, dopodiché il 12 marzo verrà pubblicato su Apple TV+.