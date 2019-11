Cherry: rivelato il titolo di lavorazione del nuovo film dei Fratelli Russo

Dopo aver visto la prima immagine di un irriconoscibile Tom Holland sul set di Cherry, HN Entertainment ha rivelato il titolo di lavorazione del nuovo film dei Fratelli Russo.

Le riprese del film sono iniziate il mese scorso e si stanno svolgendo sotto il nome di "Half Shell", che conoscendo i registi di Avengers: Endgame potrebbe essere un riferimento alla loro passione per le ostriche o per le Tartarughe Ninja.

Cherry racconta la storia vera di un ex medico dell'esercito che, tornato dall'Iraq con un estremo disturbo da stress post-traumatico, cade in una terribile dipendenza da oppiacei e si mette a rapinare le banche. La crisi degli oppioidi è un argomento molto caro ai Russo, che proprio per questo hanno deciso di ambientarlo nella loro città Natale, Cleveland.

Nel cast troveremo anche Bill Skarsgard, Ciara Bravo, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini, e Kyle Harvey. L'uscita del film non è ancora stata fissata, anche perché Netflix è ancora in trattative per la sua distribuzione. A meno di imprevisti dovrebbe uscire nel corso del 2020.

Nella prima parte del prossimo anno Holland sarà anche impegnato per le riprese di Uncharted, primo film tratto dalla celebre saga videoludica targata Sony in cui vestirà i panni di un giovane Nathan Drake.