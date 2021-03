Cherry, qual è il migliore dei fratelli Russo per Ciara Bravo? Il divertente tweet

In un recentissimo Q&A via Twitter con i suoi fan, la talentuosa Ciara Bravo, interprete del personaggio di Emily nel Cherry dei fratelli Russo, ha avuto modo di rispondere a una domanda di un suo follower che chiedeva apertamente chi tra Anthony e Joe fosse il suo fratello Russo preferito.

La risposta è stata geniale: "Angela è la mia preferita", riferendosi ovviamente alla sceneggiatrice del film, Angela Russo-Otstot, sorella del mitico duo registico. E anche i fratelli hanno apprezzato e ri-condiviso la risposta della Bravo.



Cherry vede la star del MCU nei panni di Walker, un giovane di Cleveland che decide di unirsi all'esercito dopo essere stato respinto dall'amore della sua vita. Diventato medico militare in Iraq, Walker assiste a tutta la violenza e carneficina del conflitto e ritorna nella sua città natala affetto da un grave caso di disturbo da stress post traumatico, per il quale gli viene prescritto l'oppiode Ossicodone. Passando in poco tempo dalle pillole all'eroina, inizia a rapinare banche insieme alla giovane moglie per pagare i debiti e alimentare la loro dipendenza.



Il film non è stato purtroppo accolto come sperato dai fratelli Russo, soprattutto in patria, dove il titolo è anzi stato criticato aspramente dalla stampa di settore, nonostante ci sia una grande disparità percentuale tra il responso critico e quello che pubblico, che ha invece molto apprezzato il progetto.



E a voi? È piaciuto Cherry dei fratelli Russo? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia.