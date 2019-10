Cherry: iniziate le riprese del nuovo film diretto da Anthony e Joe Russo

Come confermato da una serie di immagini comparse online, i fratelli Anthony e Joe Russo hanno ufficialmente dato il via alla produzione del loro nuovo lungometraggio, Cherry, che potrebbe essere distribuito da Netflix prossimamente.

Le immagini riguardano sia quella di un ciak che mostra appunto la prima giornata di lavorazione sul set, sia quelle che riguardano il nuovo look di Tom Holland, esibito come di consueto attraverso i suoi profili social.

Per i due fratelli sarà il primo film dopo Avengers: Endgame, film che li ha consacrati come i registi del film con il più alto incasso della storia del cinema. L'atmosfera della nuova pellicola sarà molto diversa da quella del Marvel Cinematic Universe. Cherry, infatti, ha per protagonista un ex medico dell'esercito, che torna dall'Iraq con un grave disturbo da stress post traumatico non diagnosticato, è caduto nella dipendenza da oppiacei e ha iniziato a derubare banche per procurarsi il denaro per la droga. La sceneggiatura, basata sul romanzo di Nico Walker, sarà scritta da Jessica Goldberg e Angela Russo-Otstot, mentre Trent Opaloch sarà il direttore della fotografia e Philip Ivey il production designer. Il romanzo è ambientato a Cleveland, Ohio, la città in cui i fratelli Russo sono nati e cresciuti, ma come abbiamo appreso recentemente Cherry non sarà girato a Cleveland.

Il cambio di programma è stato spiegato dai registi stessi: "Questo è un film che volevamo girare qui. È una storia ambientata a Cleveland", ha detto Anthony Russo a FOX 8 in occasione del We love you 3000 tour. "Ma poiché la legislatura dello Stato aveva rimosso l'incentivo fiscale per la produzione cinematografica qui in Ohio dal bilancio in primavera, abbiamo dovuto pensare a un piano B. E sfortunatamente, anche se la legislatura ha ripristinato l'incentivo fiscale, era troppo tardi per portare la nostra produzione qui".

In precedenza, sia Anthony che Joe avevano motivato la scelta di girare a casa propria: "Siamo arrivati a Cherry grazie alla nostra personale esperienza a Cleveland - avevano spiegato i Russo - unita all'importante bisogno di condividere storie come questa. Da persone che sono nate a Cleveland come noi significa moltissimo avere l'occasione di girare nella propria città. Avevamo già girato le scene in esterna per The Winter Soldier qui, siamo emozionati all'idea di tornare a casa, alle nostre radici".

Oltre a Tom Holland, il cast include anche Ciara Bravo (Wayne), Bill Skarsgard (IT), Jack Reynor (Midsommar), Forrest Goodluck (The Revenant), Jeff Wahlberg (Dora and the Lost City of Gold), Michael Gandolfini (The Deuce), and Kyle Harvey (The After Party). La data d'uscita è ancora da confermare, ma sembra che Netflix sia in trattative per distribuire il film.