Cherry, i Fratelli Russo: 'Tom Holland è eccezionale'

Se conoscete Joe e Anthony Russo solo per i loro film nel Marvel Cinematic Universe, e se conoscete Tom Holland solo per il suo ruolo di Spider-Man, allora il film Cherry che approderà su Apple TV+ il 12 marzo 202, vi aprirà un nuovo mondo.

La pellicola diretta dai Fratelli Russo vede il giovane attore nei panni di un veterano affetto da disturbo da stress post-traumatico che torna a casa per affrontare la sua dipendenza da oppiacei e la conseguente miseria finanziaria. Durante il panel CCXP moderato da Steve Weintraub di Collider, la coppia di registi ha parlato dei progetti attuali e futuri in fase di sviluppo dal loro banner di produzione AGBO, abbiamo scoperto quanto questo film sarà audace e sperimentale.

Joe Russo ha detto su Tom Holland: "Devo solo dire che la performance di Holland nel film è eccezionale. Si fa assolutamente a pezzi nel film". Anthony Russo ha acconsentito, dicendo che alla fine il film si basa sui punti di forza delle sue star Holland e Ciara Bravo e sulla profondità della loro relazione: "Al centro del film c'è questa relazione tra due persone ma è al contempo un grande mélange di molte complicate esperienze di vita. Il fulcro di tutto è il rapporto tra i personaggi interpretati da Tom e Ciara".zx

Joe Russo ha continuato dicendo che con questo film, come hanno fatto anche con i loro più grandi della Marvel, è stato fatto un lavoro molto oculato: "Facciamo scelte molto personali. Scegliamo progetti che ci entusiasmano ... abbiamo collezionato fumetti da bambini ed eravamo molto appassionati nell'intrattenimento della grande cultura pop, ma siamo anche molto appassionati di storie più piccole e più stimolanti. Siamo cresciuti con registi d'autore degli anni '70 proprio come tutti quelli che amano il cinema, e questo è un film che abbraccia lo stile e il tono di quei tempi in modi davvero unici".

A detta dei fratelli: "Il film parla del ciclo di vita del personaggio interpretato da Tom Holland e copre un arco di tempo di 15 anni. É suddiviso in capitoli e ogni capitolo è girato quasi come se fosse un film diverso. In ciascun capitolo c'è realismo, brutalità, horror, umorismo, sentimentalismo. C'è veramente di tutto".

In molti pensano che grazie all'incredibile lavoro dei Fratelli Russo, Cherry sarà tra i film favoriti per i prossimi Oscar.