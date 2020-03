Cherry, i fratelli Russo svelano una nuova immagine del noir con Tom Holland

In queste ore i fratelli Anthony e Joe Russo, acclamati registi di Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, hanno postato sulla loro pagina Instagram una nuova immagine di Cherry, nuovo film con protagonista Tom Holland.

Il progetto, piccolissimo rispetto alle gigantesche produzioni Marvel Studios, vedrà il giovane interprete di Spider-Man nei panni di un ex soldato affetto da disturbi di stress post traumatico che, assuefatto da antidepressivi e antidolorifici, cerca di procurarsi i soldi per pagarsi le medicine iniziando a rapinare banche.

In calce all'articolo potete ammirare una nuova inquadratura del film, fotografata dai Russo direttamente dalla sala di montaggio ora che le riprese sono ufficialmente concluse. Come di consueto, i due registi non sono prolungati in ulteriori informazioni, scrivendo soltanto la parola "edit" ("montaggio") nella didascalia di accompagnamento al post.

Oltre a Tom Holland, Cherry vedrà come protagonisti anche Ciara Bravo, Bill Skarsgård, Jack Reynor, Jeff Wahlberg (nipote di Mark) e Michael Gandolfini (figlio di James). Il film sarà prodotto dalla AGBO, la società di produzione di Anthony e Joe Russo, con la sceneggiatura è stata scritta da Jessica Goldberg e Angela Russo-Otstot a partire dal romanzo di Nico Walker. Per altri approfondimenti, guardate una foto dal set di Cherry.

Tom Holland tornerà nei panni di Peter Parker in Spider-Man 3, che uscirà a luglio 2021.