Cherry, i fratelli Russo dirigeranno l'adattamento del romanzo del 'galeotto' Nico Walker

È il puntualissimo Deadline a informarci quest'oggi che gli stimati fratelli Russo (Avengers: Infinity War) hanno finalmente acquistato tramite la loro compagnia di produzione AGBO i diritti di sfruttamento cinematografico di Cherry, convincente e sofisticato romanzo d'esordio dell'autore americano Nico Walker.Deadline

Stando al sito, i fratelli Russo non si dovrebbero limitare però alla produzione, perché proprio Cherry potrebbe essere il progetto da registi post-Avengers 4. L'offerta dei Russo poi accettata dall'autore, numeri dei report alla mano, si aggirerebbe intono al milioni di dollari, un cifra non di poco conto.



La storia di Cherry racconta la vera vita dell'autore Nico Walker, ex-medico dell'esercito americano, che tornato in patria dalla guerra in Iraq con un grave e non diagnosticato Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD) cade in dipendenza di oppiacei e comincia a rapinare banche. Walker è stato poi catturato nel 2011 ed è tutt'ora in carcere, con il rilascio previsto per il 2020.



Il romanzo è stato descritto come una sorta di ibrido tra Le Iene di Quentin Tarantino e Jesus's Son di Andrew Maclean: una storia sull'amore, sulla guerra, rapine in banca ed eroina. Walker stava gestendo le offerte mentre continuava il suo "soggiorno" in carcere, il che rende tutto molto complicato perché ha a disposizione soltanto una telefonata al giorno.



Deadline aveva già rivelato che Walker aveva discusso della trasposizione cinematografica già con la Warner Bros, che pensava di far dirigere il film a James Franco (The Disaster Artist) su di un adattamento firmato da John Pollono (This Is Us).



I fratelli Russo sono però riusciti a spuntarla.