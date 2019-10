Cherry: i fratelli Russo danno il benvenuto al direttore della fotografia di X-Men

Annunciando l'inizio delle riprese di Cherry, dramma che vedrà come protagonista Tom Holland, i fratelli Russo hanno rivelato che la fotografia del film sarà curata dall'assiduo collaboratore di Bryan Singer Newton, Thomas Sigel.

Dopo la recente esperienza con Bohemian Rhapsody, Sigel è dunque pronto a collaborare con i registi di Avengers: Endgame al loro primo progetto dopo il successo globale del film targato Marvel Studios, che lo scorso luglio è diventato il più grande incasso di tutti i tempi superando Avatar.

Il DOP nella sua carriera ha lavorato con Singer per I Soliti Sospetti, per poi seguirlo anche nella maggior parte della saga degli X-Men, curando la fotografia del primo capitolo, e dei più recenti X-Men: Giorni di un futuro passato e X-Men: Apocalisse, oltre che il già citato Bohemian Rhapsody - il quale è però stato completato da Dexter Fletcher.

Cherry racconta la storia di un ex medico dell'esercito che, tornato dall'Iraq con un estremo disturbo da stress post-traumatico, cade in una terribile dipendenza da oppiacei e si mette a rapinare le banche. La crisi degli oppioidi è un argomento molto caro ai Russo, che proprio per questo hanno deciso di ambientarlo nella loro città Natale, Cleveland.

Nel cast del film troveremo anche Bill Skarsgard, Ciara Bravo, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini, e Kyle Harvey, per un'uscita prevista nelle sale il 16 luglio 2021. Guardate il nuovo look di Tom Holland per il film.