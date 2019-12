Cherry, i fratelli Russo nella foto dal set del loro nuovo film con Tom Holland

Prima di poter tornare nel Marvel Cinematic Universe per riprendere il ruolo di Spider-Man, il giovane attore Tom Holland dovrà completare i lavori su Cherry, il nuovo film di Anthony e Joe Russo.

Il film, tratto da una storia vera e incentrato su "un medico dell'esercito che soffre di disturbo da stress post traumatico che diventa un ladro di banche seriale dopo che si è indebitato con gente pericolosa a causa della sua dipendenza da droghe" è attualmente in fase di produzione a Cleveland, città natale dei due cineasti, e qualche ora fa i fratelli Russo sono comparsi su Instagram per condividere una nuova foto dal set.

Come al solito, potete visionarla in calce all'articolo.

Ricordiamo che Cherry dovrebbe uscire nel 2020, anche se non è ancora stata annunciata una data precisa, mentre Spider-Man 3 arriverà in tutto il mondo il 16 luglio 2021 e farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Recentemente i due registi hanno lodato l'interpretazione di Tom Holland: "Il tutto è scioccante e sorprendente. Se si legge il libro, intendo, il libro è molto controverso. Riguarda la crisi degli oppiacei. Noi veniamo dall'Ohio, area del Paese considerata ground zero per la crisi. Quindi penso che l'argomento sia difficile. E Tom Holland sta facendo un lavoro incredibile. Sta andando alla grande in questo ruolo. E non potremmo essere più orgogliosi di lui. Si tratta di un ruolo complicato da recitare e sta facendo un lavoro spettacolare".

Per altri approfondimenti guardate una foto dal set di Cherry.