Cherry: quanto c'è di vero nel nuovo film con Tom Holland?

È uscito da un paio di giorni in esclusiva su AppleTV+ l'interessante Cherry dei fratelli Russo, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Nico Walker con protagonista Tom Holland che è un insieme di finzione basato però su fatti anche reali, nonostante il protagonista sia poi del tutto immaginario.

In sostanza, il film dei fratelli Russo intreccia eventi vissuti realmente dall'autore, Walker, con quelli fittizi del personaggio di Cherry, chiamato così proprio citando la ciliegia, che ha mille sfumature e cambia e matura e degrada proprio come ogni essere umano. In linea di massima, dai suoi studi al college fino all'esercito, passando poi dal matrimonio alla tossicodipendenza e fino ad arrivare alle rapine in banca e al carcere, il film segue abbastanza da vicino la vita di Walker, cambiando però molti dettagli, soprattutto i più piccoli.



Il perno centrale del racconto è però lo stesso: mettere in luce la crisi degli oppioidi americana e lo stigma sociale della malattia mentale del veterano di guerra, che si identifica generalmente come Disturbo Post Traumatico da Stress. Nella realtà, infatti, Walker soffriva di una terribile tossicodipendenza da Eroina, anche se la maggior parte delle se interviste si sono sempre concentrate sulla sua esperienza nell'esercito in missione in Iraq e poi come rapinatore di banche.



La più grande differenza è una: Emily, il personaggio incarnato da Ciara Bravo. Sebbene si pensi che possa identificarsi in una precedente relazione di Walker, in realtà in tutto questo suo periodo decadente e disturbato non c'è stata alcuna relazione importante a salvarlo come invece accade nel film.



