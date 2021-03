Cherry, tutto quello che c'è da sapere sul film Apple con Tom Holland

Da oggi su Apple TV+ è disponibile Cherry - Innocenza perduta, adattamento dell'omonimo romanzo di Nico Walker diretto dai fratelli Russo che vede come protagonisti Tom Holland e Ciara Bravo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film dei registi di Avengers: Endgame.

La pellicola racconta la storia di Walker (Holland), un giovane dell'Ohio che decide di abbandonare il college e servire in Iraq come medico militare, ancorato al suo unico vero amore, Emily (Bravo). Quando Cherry fa ritorno a casa come eroe di guerra, deve affrontare i demoni di un disturbo da stress post-traumatico non diagnosticato e cade in una spirale di tossicodipendenza, circondandosi di un manipolo di disadattati. Avendo prosciugato le sue finanze Cherry si dà alle rapine in banca per finanziare la sua dipendenza, interrompendo lunga la strada il suo rapporto con Emily.

Apple ha deciso di acquistarne i diritti di distribuzione lo scorso settembre, quando il film ha attirato le prime attenzioni per una corsa di Tom Holland all'Oscar come migliore attore protagonista. Tuttavia le speranze di vedere la star di Spider-Man premiata dall'Academy sembrano essersi già spente, visto che l'attore non ha ricevuto alcuna nomination agli ambiti SAG Awards.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Cherry.

Vi ricordiamo che i fratelli Russo sono attualmente al lavoro su The Grey Man, nuovo blockbuster d'azione targato Netflix con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas.