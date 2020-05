Cherry arriverà in streaming? I fratelli Russo indecisi sulla distribuzione

Annunciando l'sequel di Tyler Rake durante una recente intervista con Deadline, i fratelli Russo hanno parlato dell'ultimo progetto che li ha visti coinvolti anche dietro la macchina da presa. Stiamo parlando di Cherry, pellicola drammatica che vedrà come protagonista l'Avenger Tom Holland.

Le riprese di Cherry sono terminate lo scorso gennaio appena in tempo per evitare il blocco della produzione, ma arrivati a maggio i registi di Avengers: Endgame non hanno ancora potuto programmare la data di uscita.

Questo perché, in attesa di novità sul ritorno al cinema, i Russo stanno valutando la possibilità di distribuire il film direttamente in digitale. "È chiaramente un mercato in evoluzione e abbiamo avuto un'ottima esperienza con gli SVOD" ha spiegato Joe Russo. "Dovremo tutti aspettare di vedere cosa ci riserverà il mondo per i prossimi anni, e decidere in base a quali sono i metodi migliori per convincere il pubblico a vedere le storie. Per quanto riguarda Cherry, decideremo in base a questo. Non abbiamo ancora preso una decisione."

Anthony Russo ha poi aggiunto: "Il nostro piano per questo film era sempree quello di finirlo, poi mostrarlo e capire il modo migliore di agire. Mancano ancora un paio di mesi, perciò valuteremo cosa fare con Cherry a luglio."

Per alte notizie, vi lasciamo alle parole di Joe Russo sulla "interpretazione da Oscar" di Tom Holland.