Chelsea Peretti si unisce al cast di The Photograph, dramma romantico della Universal

Stando a quanto riportato da Deadline, la star dello show poliziesco Brooklyn Nine-Nine, Chelsea Peretti, sarebbe entrata a far parte del cast del nuovo progetto sviluppato dalla Universal Pictures, The Photograph. L’attrice si unirà ad altri membri già annunciati come Issa Rae e Lakeith Stanfield.

Chelsea Peretti è conosciuta al grande pubblico per il ruolo di Gina Linetti nella popolare serie comedy in onda sul canale NBC. Dopo essere stata presente nella produzione di ben cinque stagioni, l’interprete ha lasciato improvvisamente il cast del serial lo scorso ottobre. In una precedente intervista aveva dichiarato che la scelta di abbandonare lo show non è dipesa del tutto da una sua precisa volontà. Una ferita per i fan del serial che è stata mitigata in parte dopo l’annuncio che il personaggio avrebbe continuato a presenziare nel serial per sporadiche apparizioni. Ad Entertainment Weekly l’attrice Melissa Fumero, interprete del sergente Amy Santiago, ha dichiarato che il ritorno della Peretti sarebbe avvenuto quanto prima, nello specifico nell’episodio intitolato “Return of the King”: “Vedremo Gina di nuovo e ciò che sta facendo”.

Sul grande schermo, invece, la Peretti è apparsa nell’ultima comedy-thriller della Warner Bros. Pictures, Game Night – Indovina chi muore stasera?, affiancata dai protagonisti Jason Bateman (Arrested Development – Ti presento i miei) e Rachel McAdams (Doctor Strange).

Sempre il portale Deadline, inoltre, rivela che gli attori Kelvin Harrison Jr., Chante Adams, Jasmine Cephas Jones e Y’lan Noel sono stati ingaggiati dalla Universal Pictures nel lungometraggio prodotto dalla Will Packer Productions. Sara Scott e Mika Pryce supervisioneranno il progetto per conto della Universal.

Scritto e diretto da Stella Meghie (Noi siamo tutto), The Photograph si incentrerà sull’intreccio di storie sentimentali ambientate sia nel passato che nel presente. Ulteriori dettagli della trama e dei personaggi, tuttavia, non sono stati per il momento comunicati. Le riprese dovrebbero avere inizio tra non molti giorni.