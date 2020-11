Chef, l'abilità di Jon Favreau è reale: un esperto lo addestrò, ma a una sola condizione

L'arte culinaria non è una cosa che si apprende da un giorno all'altro: lo sa bene Jon Favreau che, allo scopo di risultare credibile nel suo ruolo in Chef, decise di sottoporsi ad un faticosissimo corso intensivo di cucina tenuto da qualcuno che in materia ne sapeva sicuramente qualcosa in più.

L'attore e regista decise infatti di prendere lezioni da Roy Choi, celebre ideatore del camioncino di tacos gourmet Kogi, vera e propria istituzione della cucina fusion coreano-messicana. Le lezioni impartite a Favreay da Choi furono durissime e atte ad insegnargli nel più breve tempo possibile i segreti della cucina.

Il maestro, comunque, ebbe ottime parole per il suo allievo: "L'ho portato in una cucina e si è ambientato benissimo. [...] Riuscì davvero a diventarne parte" fu il commento di un Choi decisamente soddisfatto. Il nostro Roy, comunque, aveva posto a Favreau una particolare condizione prima di intraprendere l'addestramento: l'attore dovette infatti impegnarsi a ritrarre nella maniera più fedele possibile i comportamenti di un vero chef, dal modo di ripiegare i tovaglioli a quello di ripulire la cucina.

