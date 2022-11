Checco Zalone torna in tour: 'Mi aspetto polemiche. Meloni? Sa comunicare'

Checco Zalone è pronto a tornare: il comico pugliese sta per partire in tour per l'Italia con il suo nuovo spettacolo, Amore + Iva, toccherà a partire da questo martedì le principali città Italiane, concentrandosi al momento principalmente sul nord Italia (si parte da Firenze per fare sosta poi, tra le altre, a Bologna, Trieste, Torino e Milano).

Uno spettacolo destinato come sempre a far discutere, almeno stando a quanto s'intuisce dalle parole di Luca Medici: "La storia di adozione di una famiglia arcobaleno in un orfanotrofio di Predappio; la vicenda di una signora che a febbraio voleva adottare una famiglia ucraina, ma era disperata perché erano finite: erano rimaste solo quelle siriane; un Putin inedito che parla un grammelot di dialetti tra il bitontino e il fasanese che assomiglia al russo; il tema delle donne con una parte di sano maschilismo, perché abbiamo al governo una donna e il pubblico apprezza tantissimo" ha anticipato il comico, che poi si dice preparato: "La voglia di stuzzicare è rimasta, mi aspetto le polemiche ma anche le stroncature sane".

Non manca qualche parole sul nuovo governo a trazione Fratelli d'Italia: "In questo periodo non ho visto la tv perché preparavo lo spettacolo. Posso dire però che di Giorgia Meloni mi ha colpito positivamente la capacità di comunicazione. Però mi aspetto molto in termini comici da questo governo, potrebbe rendere il nostro lavoro più interessante; del resto Berlusconi in passato ha dato da mangiare a tante persone". Tempo di teatro per Checco Zalone, dunque, mentre il cinema attende ormai da 3 anni una sua nuova fatica: nell'attesa, qui vi lasciamo la nostra recensione di Tolo Tolo.