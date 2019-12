Checco Zalone migrante nella videorecensione di Tolo Tolo

Dopo aver parlato di Tolo Tolo nella nostra recensione, torniamo come sempre ad ampliare la portata mediatica della copertura dei film più importanti in uscita attraverso la videorecensione dell'ultima e irriverente commedia di Luca Medici in arte Checco Zalone, uno dei comici più amati dello Stivale.

Come già sottolineato nel testo scritto, Tolo Tolo è un film al contempo brillante e demenziale, che sa ribaltare la situazione sociale e politica contemporanea mettendo in luce le principali contraddizioni del nostro paese e degli italiani, in un gioco di specchi e comicità ormai noto al pubblico di Zalone, che si dimostra grande maschera cinematografica.



È senza dubbio uno dei film più attesi dell'anno, anche se arriverà nelle sale il 1° gennaio 2021, per cominciare il nuovo anno con una ventata di irriverenza e divertimento veicolate da una grande e inaspettata lezione d'umanità da parte di Checco Zalone, che al suo esordio alla regia diventa anche citazionista, furbo e audace, mettendo in scena la solita estetica (mediocre) di genere ma con coraggio, sperimentando anche in digitale e con una chiusura davvero stramba.



Tolo Tolo prodotto da Pietro Valsecchi uscirà in più di 1000 sale italiane. Si spera in un superamento dell'incredibile successo del precedente Quo Vado?