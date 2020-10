Checco Zalone in lutto: è morto Mirko, protagonista del suo spot sulla distrofia

In tv come al cinema, negli anni Checco Zalone si è fatto apprezzare soprattutto per le sue doti comiche. Il suo personaggio, scanzonato e disimpegnato, nasconde dietro le apparenze molto di più: non tutti sanno, infatti, che Luca Medici (nome all'anagrafe di Zalone) è molto impegnato anche nel sociale. Questo, però, è un giorno triste per lui.

Attraverso la sua pagina Facebook, nella giornata di giovedì, Checco Zalone ha espresso il suo dolore per la morte di Mirko Toller, un ragazzo di 17 anni affetto da atrofia muscolare spinale. Insieme alla star di Sole a Catinelle, nel 2016 Mirko aveva partecipato a una campagna pubblicitaria a sostegno della ricerca scientifica sulla SMA.

Nello spot, che si può vedere anche in calce alla news, Mirko e Zalone erano protagonisti di un simpatico battibecco sul posto auto, che spetta di diritto alla famiglia del giovane disabile. Finanziando la ricerca, era il senso del discorso del comico, il ragazzo potrà guarire e non avrà più il privilegio del parcheggio. Non è andata così, purtroppo.

Nel suo post Checco Zalone ha voluto salutare così il giovane amico: "Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno."

