Checco Zalone, Helen Mirren sicura: 'Lo adoro, vorrei girare un film in Puglia'

Da Bari a Hollywood è un attimo: lo sa bene Helen Mirren, che alla Puglia è affezionatissima (l'attrice è anche proprietaria di una masseria da quelle parti) e che recentemente ha espresso non solo la sua volontà di partecipare a un film ambientato nella splendida regione italiana, ma anche la sua ammirazione per Checco Zalone!

Proprio così: l'attrice quattro volte premio Oscar (due volte come Miglior attrice protagonista, altrettante come Miglior attrice non protagonista) non ha nascosto di adorare l'attore di Quo Vado?, Cado dalle Nubi e Sole a Catinelle con cui, chissà, magari potrebbe collaborare in futuro!

"Vorrei lavorare in qualunque film ambientato in Puglia, adoro Checco Zalone" rivelò Mirren nel corso di un'intervista rilasciata nei mesi scorsi, durante la quale parlò ancora una volta del suo immenso amore per la Puglia, regione per la quale l'attrice ha più volte prestato il volto per alcune campagne di sensibilizzazione per la tutela dell'ambiente.

Insomma, decisamente un bel colpo per il nostro Checco, che a questo punto potrebbe in futuro provare ad alzare il tiro portando sul grande schermo un vero pezzo da novanta del cinema mondiale. Vi piacerebbe l'idea? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Quo Vado?, uno dei più grandi successi di Checco Zalone.