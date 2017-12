Checco Zalone diventa anche regista: finita la collaborazione con Gennaro Nunziante

Checco Zalone ha interrotto i rapporti lavorativi con il suo collega di lungo corso,, alla regia di diverse pellicole di successo che l'hanno visto vincente al botteghino, oltre che unico protagonista.

Quo Vado? ha guadagnato oltre 65 milioni di euro al box office e si è dunque piazzato al secondo posto nella classifica dei film più visti della storia al botteghino italiano dopo Titanic di James Cameron. Checco Zalone non sarà al cinema prima del 2019 e ci sono diversi cambiamenti in corso per l'ex giurista diventato attore.

Pietro Valsecchi, produttore, ha recentemente confermato che il prossimo film con Zalone non sarà in sala prima del 2019 ma non solo: dietro la macchina da presa non ci sarà più Gennaro Nunziante (che aveva lavorato con Checco a Cado dalle Nubi, Che bella giornata, e Sole a catenelle).

Sarà proprio Zalone a cimentarsi alla regia, infatti!

Il motivo dietro la rottura del rapporto lavorativo con Nunziante pare sia da ricercarsi in divergenze creative e nel mancato raggiungimento di un adeguato accordo economico che soddisfacesse entrambe le parti. Così la questione si è conclusa, dopo anni di successi raggiunti insieme. Valsecchi, tuttavia, non si preoccupa molto per il futuro poiché è convinto che le cose andranno comunque bene, nonostante questo accadimento.

Nunziante ha recentemente lavorato con Fabio Rovazzi, che ha diretto ne "Il vegetale", in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 18 gennaio 2018.

